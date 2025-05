Salvini: “Russia-Ucraina? Spero che nei palazzi europei non si voglia boicottare il percorso di pace”

“Io non andrò a votare al referendum. Invito a restare a casa? Gli italiani sono maturi ed ognuno è libero di andare a votare si o andare a votare no; vedo poco i miei figli, e quindi conto l’8 e 9 giugno di stare tanto tempo con i miei figli, o anche a casa”. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, all’aeroporto di Fiumicino a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal 3. E sull’Ucraina: “La partita è a tre: Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’Italia grazie a Giorgia Meloni si è ritagliata una credibilità internazionale che in passato difficilmente abbiamo avuto. Spero che in qualche palazzo europeo non ci sia qualcuno che vuole boicottare questo difficile ma necessario percorso che avvicina alla pace”