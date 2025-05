Sempre più speciale. Sempre più Magnifico. Lorenzo Musetti manda in estasi il Foro Italico di Roma e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia grazie a una prestazione memorabile, superando il numero 2 del mondo Alexander Zverev per 7-6 6-4. L’azzurro conquista il suo terzo penultimo atto in un Masters 1000 consecutivo, dopo le semifinali raggiunge a Montecarlo (dove poi arrivò in finale) e Madrid. Altri 400 punti, per un filotto sulla terra rossa che ora si traduce in 3.860 punti nel ranking (Novak Djokovic a poco più di 200 punti) e in 1.800 punti nella Race, per la sesta posizione mondiale. Zverev invece subisce una nuova sconfitta pesante, soprattutto per come si era messo il primo set, con quei quattro set-point non sfruttati. Il tedesco non riesce a difendere il titolo vinto nel 2024 e subisce nuovamente il sorpasso in classifica di Carlos Alcaraz. Non sarà lui quindi il numero due al Roland Garros. Adesso per Musetti ci sarà proprio Alcaraz, vittorioso nell’altro quarto di giornata contro Jack Draper.

Un vero e proprio manifesto della crescita di Musetti. È questo quello che si è visto sul campo Centrale contro Zverev. Tattica, continuità di rendimento, classe e testa. Tanta testa. Quel fondamentale essenziale nel tennis, che l’azzurro sembra ormai aver completamente assimilato. Perché solo che hai acquisito una mentalità differente puoi vincere un primo parziale come quello che ha conquistato il carrarino in questa occasione, dopo aver annullato quattro set point all’avversario (di cui tre consecutivi). E questo, al di là delle solite mancanze di Zverev nei momenti clou. Musetti è stato bravo a gestire le fasi di maggiore difficoltà, mandando poi lentamente in confusione Zverev con le sue variazioni, le palle corte, i lob precisi, i suoi passanti. Un’altra grande prova di maturità insomma, che rappresenta un nuovo tassello della sua personale scalata, e che lo proietta adesso a un passo dall’obiettivo dichiarato della vigilia: la finale di Roma.

Primo set – Il primo momento di difficoltà arriva presto, già al terzo gioco. L’azzurro si ritrova sotto 0-40, con Zverev molto profondo nello scambio e aggressivo, soprattutto con il diritto. Musetti si salva due volte, ma non la terza. Il suo rovescio termina lungo: 2-1. Zverev in questa fase è intoccabile alla battuta e non concede nulla. Il carrarino invece, nonostante lo svantaggio, non si scompone e attende la sua occasione. Questa arriva sul 4-3, Musetti si guadagna due palle break. Basta la prima, con un fantastico passante stretto al termine di una grande difesa. La rinnovata parità infiamma il Centrale, però non disunisce il tedesco, che poco dopo ritrova altre due palle break. L’azzurro annulla la prima, ma non contiene sulla seconda con il back. Recupero di poco largo e Zverev che sale 6-5. Il tedesco si porta subito 40-0, con tre set point consecutivi a disposizione. Sembra tutto finito, e invece Musetti alza il livello, annulla una chance dietro l’altra (in totale sono quattro) e poi ottiene il controbreak. Un capovolgimento improvviso e totale che fa malissimo a Zverev, con ripercussioni pesantissime. Musetti domina il tie-break, approfitta degli errori dell’avversario, e, un mini-break dopo l’altro, conquista il primo parziale per 7 punti a 1: 7-6.

Secondo set – Dopo aver perso il tie-break Zverev prova subito a scuotersi. Prima tiene il servizio, poi si costruisce una palla break. Musetti stringe i denti e si salva grazie a un diritto in rete del tedesco: 1-1. L’azzurro continua a variare il proprio gioco, approfittando dell’incostanza del numero 2 del mondo, che alterna ottimo colpi ad errori banali. I game si susseguono senza scossoni: 2-2, 3-3, 4-4. Qui il carrarino si procura una palla break con un rovescio lungolinea meraviglioso e poi la concretizza con un drop shot. Zverev prova il recupero ma la palla termina larga: 5-4 e possibilità di servire per la semifinale. Non c’è più spazio di rimonta per il tedesco. Musetti ha due match point, e sul secondo il suo schiaffo al volo è definitivo: 6-4.