Referendum, il deputato del M5s furioso con La Russa: “Non vota? Certo, basta guardare che lavoro fanno i suoi figli…”

Intervento duro quello del deputato del Movimento 5 stelle, Enrico Cappelletti, che in Aula ha alzato la voce contro il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che nei giorni scorsi ha annunciato di fare campagna per l’astensionismo. “Ci sono genitori che hanno il timore che i propri figli andranno incontro a un lavoro precario o poco sicuro. Ma non tutti i padri hanno queste preoccupazioni, come il presidente del Senato”. Dopodiché Cappelletti ha citato i ruoli che ricoprono i figli di La Russa. E ha concluso: “Quando un potente invita a restare a casa per il referendum, è il momento in cui bisogna alzarsi e andare a votare”.