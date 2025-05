Pepe Mujica è in stato terminale e sotto cure palliative. L’annuncio della moglie: “Con lui fino alla fine”

“È alla sua fine”. Lucía Topolansky, moglie dell’ex presidente dell’Uruguay (2010-2015) José “Pepe” Mujica, ha annunciato che il marito è in stato terminale e sotto cure palliative. Parlando al sito uruguaiano La Diaria, l’ex first lady ed ex-vicepresidente dal 2017 al 2020, ha precisato che i medici stanno “cercando di far sì che accada nel miglior modo possibile” visto che “si tratta di un finale già annunciato”. “Sono con lui da più di 40 anni”, ha detto Topolansky, aggiungendo “sarò con lui fino alla fine. È stata la mia promessa. Quello che cerchiamo di fare è preservare la privacy della nostra famiglia, ma con un personaggio come Pepe, è un po’ impossibile”. L’89enne Mujica aveva annunciato a gennaio che il suo cancro all’esofago si era esteso ad altri organi e, già all’epoca, aveva annunciato che stava morendo. “Il cancro nel mio esofago si sta diffondendo nel mio fegato. Non riesco a fermarlo con nulla perché sono un uomo anziano e ho due malattie croniche. Non posso fare né un trattamento biochimico, né un intervento chirurgico perché il mio corpo non regge”, aveva detto nell’occasione “Pepe”, come tutti lo chiamano con affetto in Uruguay.