È morto Pepe Mujica, addio all’ex presidente dell’Uruguay: aveva 89 anni

Addio a José “Pepe” Mujica, presidente dell’Uruguay tra il 2010 e il 2015. Dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro all’esofago nell’aprile dello scorso anno, Mujica è morto oggi, martedì 13 maggio, all’età di 89 anni. La notizia è stata annunciata dall’attuale presidente dell’Uruguay, Yamandú Orsi, delfino di Mujica, con un post sulle sue pagine social. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega Pepe Mujica. Presidente, attivista, riferimento e leader. Ci mancherai tanto, caro. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo”, ha scritto Orsi.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Presidente dal 2010 al 2015 – Anche se le cure lo avevano reso debole e a malapena in grado di mangiare, Mujica era riapparso sulla scena politica nell’autunno del 2024, facendo campagna elettorale per la competizione nazionale che ha portato Orsi alla presidenza. Durante la sua presidenza dal 2010 al 2015, Mujica ha supervisionato la trasformazione della sua piccola nazione sudamericana in una delle democrazie socialmente più liberali del mondo. Si è guadagnato l’ammirazione in patria e all’estero per aver legalizzato la marijuana e il matrimonio omosessuale, per aver promulgato la prima legge sui diritti all’aborto della regione e per aver fatto dell’Uruguay un leader nel settore delle energie alternative.

I messaggi di cordoglio – A omaggiare l’ex presidente dell’Uruguay anche il governo brasiliano: “Mujica è stato un entusiasta del Mercosur, dell’Unasur e della Celac, uno dei principali artefici dell’integrazione del Sudamerica e dell’America Latina e, soprattutto, uno dei più importanti umanisti del nostro tempo”, si legge nella nota diffusa dal Ministero degli Esteri verde-oro. “È morto il grande rivoluzionario, il presidente dell’Uruguay. Addio amico mio. Spero che l’America Latina abbia un giorno un inno, spero che il Sud America si chiami un giorno: Amazzonía”, con queste parole il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha salutato dal suo profilo X la morte di Mujica. Anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha trasmesso il suo “affetto più profondo alla sua famiglia e all’Uruguay”: “Un mondo migliore. In questo ha creduto, militato e vissuto Pepe Mujica. La politica ha senso quando si vive così, dal cuore”, ha scritto su X Sanchez concludendo il suo messaggio con un “Eterno Mujica”.