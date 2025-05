Rush scudetto, Conte sa già come si fa: l’incredibile parallelismo con il 2012 che torna attuale

Napoli e Inter come Juventus e Milan: ora come tredici anni fa, c’è sempre lo zampino di Antonio Conte. Due squadre, un pareggio (inaspettato) per la capolista, una vittoria netta (per 2-0) per l’inseguitrice e un solo punto di distanza tra primo e secondo posto: una lotta scudetto che diventa un film già visto proprio durante la stagione 2011/2012. La storia, oggi, si ripete: l’Inter vince a Torino e il Napoli pareggia in casa 2-2 nei minuti finali contro il Genoa. La classifica di Serie A dice 78 azzurri, 77 neroazzurri: 180’ alla fine del campionato e un finale che potrebbe ancora sorridere a Conte. E al Napoli.

Un punto da difendere, la coincidenza

Era da tredici anni che in Serie A non si vedevano le prime due squadre del campionato divise da un solo punto a 180 minuti dal termine della stagione. Per contestualizzare meglio la situazione bisogna tornare indietro appunto al 2012, quando Conte era alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus e Allegri era campione d’Italia in carica con il Milan. Arrivati alla 36esima giornata, i bianconeri erano ormai a un passo da uno scudetto che mancava da quasi un decennio: Juventus-Lecce era il preludio di una festa che sarebbe iniziata qualche giorno più tardi. Ci pensò però Bertolacci – e un clamoroso errore di Buffon – a rovinare l’atmosfera intorno al 90’: 1-1 finale, clima gelato e “bonus scudetto” (come lo ha anche definito Conte nel postpartita di Napoli-Genoa) sprecato. Pressione e inerzia totalmente ribaltata, complice il successo dei rossoneri per 2-0 contro l’Atalanta. Ecco la sensazione di dejà vu: l’inseguitrice torna a -1 a due gare dal termine.

Come andò a finire quel campionato

Lo spavento dello Stadium durò solo una settimana. Il weekend successivo, infatti, la Juventus ribaltò il Cagliari 0-2 al Nereo Rocco di Trieste; il Milan, invece, cadde inaspettatamente a San Siro nel derby contro un’Inter in pieno restauro: +4 decisivo e tricolore ai bianconeri. Il primo di Conte, l’inizio di un dominio durato altre 8 stagioni. Quindi, il primo anno di Antonio Conte al Napoli sarà come quello alla Juventus? Il parallelismo suggerisce questo, ma il finale è ancora incerto. E rispetto al passato c’è una novità: in caso di parità, si parlerà di spareggio.