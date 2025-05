Trafficante di migranti estradato dall’Albania: “Giro d’affari milionario sulla rotta del Mediterraneo orientale”

Un 49enne egiziano è stato estradato in Italia dall’Albania: è considerato membro di un’organizzazione che guadagnava con il traffico di migranti sulla cosiddetta rotta del Mediterraneo orientale. L’estradizione è avvenuta per effetto dell’operazione “El Rais” condotta dalla polizia di Stato e coordinata dalla Dda di Siracusa. Secondo alcune stime il traffico su quella direttrice ha portato dal 2021 ad oggi all’ingresso irregolare in Italia di circa 3mila persone per un giro d’affari di almeno 30 milioni di dollari.

L’inchiesta aveva portato all’arresto di altri 15 egiziani in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Catania. La rete di illegalità operava tra Egitto, Turchia e Grecia. Il trafficante estradato dall’Albania è atterrato ieri a Fiumicino, scortato dagli agenti del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia. Ora si trova nel carcere di Rebibbia.