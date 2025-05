Milano, bimbo di due anni precipita dal secondo piano di un palazzo: è grave

Il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul balcone

Un bambino di due anni è precipitato dal secondo piano di un’abitazione a Milano, in zona Gratosoglio, periferia sud della città. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori – entrambi cittadini pachistani – per arrampicarsi sul davanzale del balcone, da dove poi è caduto nel vuoto.

Il bimbo è stato portato in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma durante le operazioni di trasporto è sempre rimasto cosciente. Al momento non vi sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente.