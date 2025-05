Le Frecce Tricolori sorvolano il Foro Italico: Sinner si blocca e resta bocca aperta durante l’allenamento – Video

Fuori programma per Jannik Sinner durante un allenamento in vista del match contro l’olandese Jesper de Jong agli Internazionali di Roma. Le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare che ogni volta tiene con il naso all’insù gli italiani, hanno sorvolato il Foro Italico. Lo spettacolo non ha lasciato indifferente il tennista che si è fermato poco prima di battere, rimanendo anche lui incantato ad ammirare lo spettacolo, a bocca aperta. Intanto dagli spalti sono partiti gli applausi.

Video Twitter Federtennis