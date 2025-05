Faccetta nera al raduno degli Alpini, Crosetto: “Associazione apartitica, perditempo non rovinino la festa”

“L’Associazione nazionale alpini è da sempre un’associazione apolitica e apartitica, così come lo sono le forze armate. Devono continuarlo a esserlo e non vogliamo che quattro o cinque perditempo rovinino una festa con centinaia di migliaia di persone perbene, che hanno come loro unico obiettivo quello di servire lo Stato e il Paese”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sfilata per la 96esima Adunata Nazionale degli Alpini, che si sta svolendo a Biella, commenta l’episodio avvenuto durante una delle scorse sere quando un gruppo di alpini ha intonato “Faccetta Nera”.