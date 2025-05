Ex portavoce di Fridays for future e attivista per il sociale: chi era Sara Marzolino, la 22enne investita a Genova

Studentessa di Scienze Politiche a Parma, Sara Marzolino era nota per il suo impegno in movimenti antifascisti, comitati locali e collettivi studenteschi

Sara Marzolino, la 22enne morta travolta da un’auto alle prime luci dell’alba di oggi, 11 maggio, a Genova nel quartiere di Dinegro, era una giovane attivista. Originaria di Reggio Emilia, classe 2003, era impegnata in tematiche legate al sociale e alla giustizia ambientale. Iscritta al corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università di Parma, la 22enne era nota per il suo impegno all’interno di movimenti antifascisti e collettivi studenteschi dopo che, ai tempi del Liceo Canossa, si unì all’azione militante del ‘Laboratorio Aq16‘, un laboratorio sociale autogestito nato negli anni del G8 di Genova. Inoltre, è stata anche portavoce per la sua città dei Fridays for future, il movimento globale ambientalista fondato da Greta Thunberg.

Volontaria presso l’associazione ‘Città migrante‘ e in prima linea per il diritto allo studio e alla casa e per la lotta alla violenza di genere, Sara si oppose all’alternanza scuola-lavoro e contribuì a organizzare le brigate di mutuo soccorso, un’iniziativa di fronte comune finalizzata a portare aiuti e generi di conforto alle persone colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna. Sentito era anche il sostegno al popolo palestinese mentre, per il suo antifascismo, più recentemente aveva postato su Facebook l’avviso di una manifestazione a Reggio contro un raduno di CasaPound in piazzale Marconi il 30 marzo scorso.

“Da sempre sensibile alle ingiustizie di questo mondo, ha offerto tutta se stessa per costruire un mondo migliore. Era una giovane donna solare, altruista e combattiva”: questo il doloroso ricordo delle compagne e dei compagni dopo la sua tragica scomparsa. Messaggi di condoglianze e dolore sono giunti anche dai comitati locali di Europa Verde e Possibile Reggio Emilia che esprimono vicinanza ai familiari ricordando l’impatto umano e politico lasciato dalla 22enne nella sua comunità: “La città e la comunità reggiana tutta perdono una luce preziosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e alle numerose amiche e amici; un pensiero in particolare ai genitori Antonia e Alessandro e al fratello Andrea in queste ore devastanti”. Le battaglie di Sara però, rassicurano i compagni della ragazza e gli spazi sociali, non rimarranno incompiute: “La forza di Sara, il suo impegno politico, la sua umanità e il suo ricordo non saranno dimenticati, ma saranno innervati nelle battaglie che idealmente continueremo a combattere insieme a lei”.