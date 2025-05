Mollicone (FdI) attacca Cucciari e Germano: “Solo con la sinistra una cabarettista può introdurre un ministro irridendolo”

“Ero al Quirinale l’altro giorno alla cerimonia del David di Donatello e ho visto l’imbarazzo, lo sconcerto, perché non è possibile, mi chiedo in quale altro paese d’Europa possa essere possibile che una cabarettista introduca un ministro irridendolo, insultandolo come ha fatto Geppi Cucciari. Solo l’Italia e solo con la peggiore sinistra”. Così Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera, è intervenuto al convegno “Spazio cultura. Valorizzare il passato, immaginare il futuro”, promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al Teatro Niccolini di Firenze, attaccando l’attrice e conduttrice che mercoledì ha presentato i candidati ai David davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la sua consueta ironia. Cucciari non ha risparmiato battute non solo rivolte al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ma anche verso lo stesso Capo dello Stato.

Mollicone ha poi proseguito, attaccando anche Elio Germano: “Mi chiedo come sia possibile che un bravissimo attore come Elio Germano possa dichiarare al Quirinale che questo governo ha la stessa prassi dei clan – ha aggiunto -. Immaginate se lo avesse fatto un attore di destra o se l’avesse fatto una presentatrice di destra. Ciò accade solo in Italia e solo con la peggiore sinistra europea”.