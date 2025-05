Mick Schumacher è pronto: c’è un posto libero in Formula 1 con un nuovo team

Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota Ferrari Michael, si sente pronto per alzare il livello. Dopo un primo anno di adattamento nel WEC, sta raccogliendo risultati incoraggianti con il team Alpine. Nella classe Hypercar ha centrato un terzo posto nel weekend di gara a Imola, una prestazione che non è certo passata inosservata. Il nome di Schumacher è tornato infatti a circolare in ambito Formula 1, complice anche l’imminente arrivo di Cadillac nel Circus che parrebbe averlo messo nel mirino.

Dal 2026, il nuovo team statunitense debutterà con una power unit fornita dalla Ferrari, sfruttando l’introduzione del nuovo regolamento tecnico per entrare in griglia da protagonista. Proprio durante il Gran Premio di Miami, Mick è stato visto nel paddock, e secondo il quotidiano tedesco Bild avrebbe avuto un incontro, top secret, con i vertici Cadillac. L’intenzione della scuderia americana sarebbe quella di formare una coppia di piloti solida e conosciuta: i profili più quotati al momento sarebbero quelli di Sergio Perez, attualmente in Red Bull, e dello stesso Schumacher. Mick, oltre a portare con sé un cognome iconico a livello mondiale, rappresenterebbe un volto giovane ma già noto, mentre Perez garantirebbe l’esperienza necessaria per affrontare una stagione potenzialmente complessa.

Il tedesco sente di avere ancora molto da dimostrare in Formula 1. Dopo aver conquistato titoli nelle categorie minori, approdò in Formula 1 con la Haas, il team legato allora all’Academy Ferrari. Tuttavia, la scelta si rivelò infelice: la scuderia statunitense, nel 2021, affrontava una fase di grande difficoltà e si affidò principalmente agli sponsor dei suoi due piloti, Schumacher e Mazepin, senza sviluppare una monoposto competitiva.

In quella stagione, Haas chiuse senza alcun punto, e i due debuttanti si trovarono spesso in fondo alla griglia. Con il cambio di regolamento nel 2022 arrivò un leggero miglioramento, ma a beneficiarne fu soprattutto Kevin Magnussen, rientrato al posto di Mazepin. Il danese, forte dell’esperienza accumulata, raccolse il doppio dei punti rispetto a Mick. Gli incidenti frequenti e i relativi danni economici fecero calare la fiducia nel giovane tedesco al punto che il team principal Gunther Steiner non risparmiò critiche pubbliche. Nonostante un buon finale di stagione — ottavo posto a Silverstone e sesto in Austria — i 12 punti complessivi non bastarono a salvare il sedile.

Nei due anni successivi, Schumacher è rimasto nell’orbita Mercedes, lavorando al simulatore e allo sviluppo della vettura al fianco di Russell e Hamilton sotto la guida di Toto Wolff. Ora, con maggiore maturità ed esperienza, Mick è pronto a rimettersi in gioco. Il progetto Cadillac potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi nella massima serie del motorsport.