Ora è veramente ufficiale: dal 2026 General Motors, con il suo marchio Cadillac, entrerà in Formula 1 come undicesimo team della griglia. La candidatura del progetto Made in Usa è stata accettata nella giornata di venerdì 7 marzo, quando un comunicato, arrivato nel tardo pomeriggio italiano dal Circus, ha confermato che “a seguito del completamento delle rispettive valutazioni sportive, tecniche e commerciali — si legge — è stata approvata la richiesta di General Motors e TWG Motorsports di portare un team Cadillac nel Mondiale di Formula 1 FIA a partire dal 2026”.

L’accordo prevede che General Motors entri a far parte del Circus come team cliente, prima di sviluppare le proprie power unit dal 2028 rilevando il progetto Andretti Global. È legato direttamente alla precedente bocciatura di Liberty Media alla candidatura del vecchio team di famiglia controllato da Michael Andretti. I colloqui tra le parti in passato si erano infatti raffreddati per la condotta del figlio di Mario tenuta durante le trattative, ma anche per la ferma opposizione di Liberty Media, che aveva portato perfino al coinvolgimento del Congresso degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia, con l’apertura di un’indagine da parte della divisione antitrust.

La sua uscita dal Gruppo, ora controllato da Dan Towriss, ha sciolto le tensioni e portato a nuovi dialoghi tra Fia, Liberty Media e General Motors, che hanno così trovato un accordo. I contatti si erano intensificati nel weekend del GP di Las Vegas — momento nel quale le parti si sono incontrate — prima della chiusura positiva preannunciata alla fine dello scorso novembre, quando era stato trovato un principio di accordo annunciato dall’ad e presidente uscente di Liberty Media, Greg Maffei.

Per essere pronta per il 2026, considerando i tempi molto stretti, General Motors dovrà rilevare l’attuale progetto di Andretti Global, proseguito nei mesi nella fabbrica britannica di Silverstone, nonostante i rifiuti del Circus e dei team del paddock alla candidatura di Michael. Andretti jr., convinto di entrare, aveva assunto numerosi dipendenti, arrivando anche a produrre una galleria del vento e ingaggiando alcuni importanti volti tecnici del settore come Pat Symonds, degli ex dipendenti di Alpine e l’ex responsabile tecnico dei motori Renault, Rob White, come direttore operativo. Poi i vari stop e, a ottobre, la vendita del team di famiglia dello statunitense, rimasto nel ruolo di consulente per la squadra, al socio Towriss.

Oltre a un progetto interamente da sviluppare, il team Cadillac dovrà infine capire anche quale power unit utilizzare come team clienti, prima di produrre da sola i propri motori dal 2028. Inizialmente si era parlato di quello Renault in vista del prossimo anno, ma con l’addio alla produzione di power unit da parte del team di Enstone, la scuderia americana dovrà cercare un altro fornitore che potrebbe concretamente essere il team Ferrari.