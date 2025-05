Mozzetta, rocchetto, stola e croce d’oro: Leone XIV sceglie la tradizione. E il dono di Bergoglio

Si è presentato alla folla dalla Loggia di San Pietro vestito come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. In modo dunque assai diverso dallo stile minimalista scelto dal suo predecessore Francesco. Leone XIV ha lanciato un segnale anche attraverso l’abito che torna ad essere quello del Papa della tradizione. Per presentarsi al mondo ha scelto di indossare sopra la veste bianca del pontificato anche la stola, la mozzetta (la mantellina rossa corta) e il rocchetto (la sopravveste in pizzo ricamato), entrambe accantonate da Bergoglio, che si era invece presentato ai fedeli con la sola veste bianca e il crocifisso d’argento al collo. Prevost indossava invece la croce d’oro.

Oggi invece, arrivato nella Cappella Sistina per la ‘Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice’ indossava scarpe nere e la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI usata anche dal predecessore, papa Francesco. Ha inoltre scelto di indossare la casula con i simboli della Croce di Collemaggio, la basilica di riferimento della Perdonanza Celestiniana, primo giubileo della storia cristiana, con l’apertura della Porta Santa de L’Aquila il 28 e 29 agosto, unico esempio al di fuori del Vaticano. La casula era stata donata all’Aquila a Papa Francesco, e poi consegnata al cardinale Giuseppe Petrocchi, al termine della messa che precedette l’apertura della Porta Santa il 28 agosto 2022, proprio in occasione della Perdonanza.

Numerosi i post sui social pubblicati da chi era presente a quella giornata, ricordata come “storica” per la diocesi aquilana, e che stamani ha riconosciuto la casula indossata dal nuovo pontefice. Le vesti liturgiche scelte per la celebrazione della Perdonanza, immortalate in una foto dell’Arcidiocesi dell’Aquila, riportavano, nei clavi, le geometriche croci che decorano la facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, uno dei simboli del capoluogo abruzzese.