Ita e Lufthansa sospendono i voli su Tel Aviv fino al 18 maggio: paura per gli attacchi Houthi

Voli per Tel Aviv sospesi fino al 18 maggio. È stato deciso dalle compagnie aeree Ita Airways e Lufthansa, con la compagnia tedesca che prolunga l’interruzione inizialmente prevista solo fino a lunedì 11 maggio. La disposizione viene ufficializzata poco dopo la notizia di un nuovo lancio di missili dallo Yemen da parte degli Houthi che ha fatto risuonare le sirene antiaeree a nella capitale e nel centro di Israele. A riferirlo sono le Forze di difesa israeliane (Idf) su X, dove spiegano di aver intercettato con successo il missile balistico grazie al sistema di difesa aerea americano Thaad.

Come fatto sapere nei comunicati, alla base della scelta delle compagnie di volo c’è “la situazione attuale“: risale a cinque giorni fa la caduta di un missile nel perimetro dell’aeroporto Ben Gurion a che è riuscito a perforare lo scudo antimissile israeliano, considerato fino ad allora “impenetrabile”. A fallire in particolare, per ammissione delle Idf, sono stati il sistema Arrow – parte della triade antimissile israeliana insieme all’Iron Dome e al David’s Sling – e il Thaad americano, ultimo arrivato a rafforzare ulteriormente il sistema di difesa dello Stato ebraico. Un episodio che ha scatenato l’immediata reazione di Israele, segnando l’inizio di una nuova escalation.

Tutto questo accade anche a pochi giorni dalla prima visita di Stato all’estero di Donald Trump che il 13 maggio dovrebbe volare in Arabia Saudita per poi spostarsi nei giorni seguenti a Doha e Abu Dhabi per un summit con i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo invitati a Riyad dal principe Mohammed bin Salman (Emirati, Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman). Non rientra invece nei piani una tappa da Netanyahu, con il quale il Presidente americano, secondo quanto riportato dai media internazionali, avrebbe “perso la pazienza“.