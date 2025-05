Vigilianza Rai bloccata, opposizioni all’attacco: “Ricatto della maggioranza da Paese autocrate” – Video

I presidenti delle Camere intervengano per sbloccare la situazione della Vigilanza Rai. Lo hanno chiesto le opposizioni in apertura dei lavori in Aula a Montecitorio dopo la nuova fumata nera sul voto per il presidente. “La maggioranza – ha detto il capogruppo in commissione dem Stefano Graziano – non viene e fa auto-ostruzionismo e non consente di votare ma la cosa ancora più grave è che tiene in ostaggio e non fa svolgere i lavori della commissione di Vigilanza, è un fatto molto grave”. Alla richiesta si è associata Iv con la capogruppo alla Camera, Maria Elena Boschi: “Ci metterà meno il Conclave a eleggere il nuovo Papa che questo Parlamento a esprimere un parere sul presidente della Rai che per legge deve essere legittimato dalle Camere”. Alla richiesta si sono associate M5s e Avs con, rispettivamente, Gaetano Amato e Marco Grimaldi.