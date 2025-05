Il Pio Longo: dopo il gol si gira verso la tribuna con l’indice sulla bocca. Ma per il Bari ha detto: “Esiste un Dio”

Tutto e il contrario di tutto: in tanti anni di questa disgraziata rubrica abbiamo appurato come il pallone, in particolare quello sdrucito e scalcagnato dei campacci di provincia, porti sempre a situazioni antitetiche. C’è il diavolo, ovviamente inteso come comportamento birichino e non in maniera troppo letteraria, e l’acqua santa, c’è voglia di progresso e modernità, ma anche un oscurantismo quasi medievale. L’intelligenza artificiale (beh, più o meno) e il rogo dei libri, la messa in latino e…gli scherzi da prete.

ROBA DA ORATORIO

Jamie Vardy non è propriamente un chierichetto: lo sanno tutti. Dalle risse nei pub ai comportamenti sopra le righe, è molto Premier Old Style: non il modello di calciatore patinato in voga oggi. Per cui non sorprende troppo vederlo in una delle ultime imprese messe in pratica: quando ha visto l’arbitro Webb a terra dolorante, dopo uno scontro fortuito con un calciatore durante Leicester–Southampton, si è avvicinato al direttore di gara. No, non voleva dargli assistenza: solo rubargli il fischietto per mettersi a fischiare l’interruzione della gara.

IL PIO LONGO

Ha vinto contro il Pisa il Bari, in lotta per accedere ai playoff di Serie B. In occasione del gol biancorosso di Bonfanti il tecnico Moreno Longo si è girato verso la tribuna con l’indice sulla bocca, forse dicendo “Stai Muto”. Potrebbe starci, in fin dei conti si sa, il campo porta concitazione. Il Bari ha smentito, spiegando che l’allenatore avrebbe detto “Esiste un Dio” con sguardi d’intesa con il vice Migliaccio. Versione un po’ limitativa, più verosimilmente infatti Longo ha recitato in campo l’enciclica Ingruentium Malorum di Pio XII.

ODISSEA NELLO SPAZIO (TECNICO)

Eh sì, la dittatura delle macchine preconizzata da Kubrick e Clarke in effetti è quasi compiuta. Ma nelle Domeniche Bestiali domina ancora l’uomo (o la bestia) come dimostra la squalifica fino al 20 Maggio comminata a mister Fabio Crivello del San Luigi Santena Aps (Seconda Categoria Piemonte): “Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara con eccessive proteste. Il direttore di gara ha anche segnalato che il Sig. Crivello Fabio ha anche registrato la sua conversazione senza il suo consenso”.

VEDO ROSSO

Nella storia è capitato più volte che pezzi di carta venissero osteggiati o distrutti: dal rogo dei libri alla censura all’indice dei libri proibiti. Può capitare che oltre ai libri pure i cartellini provochino rabbia e generino distruzione, come dimostra la squalifica per otto giornate a Francesco Rozza del Carotenuto (Prima Categoria Campania): “In seguito alla notifica di provvedimento di espulsione, protestava verso il DDG, facendolo indietreggiare di diversi metri, successivamente gli prendeva il cartellino di mano al DDG strappandolo, solo l’intervento di due compagni di squadra riesce a placare la situazione”.