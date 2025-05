L’arbitro cade a terra dopo uno scontro: Vardy gli prende il fischietto e interrompe la partita

Il capitano del Leicester, Jamie Vardy, ha preso in mano la situazione. L’attaccante inglese, dopo essersi accorto dell‘infortunio dell’arbitro David Webb al 21esimo minuto di gioco, gli ha preso il fischietto dalla mano soffiando al suo interno per interrompere il gioco. A metà del primo tempo della partita di Premier League tra Leicester e Southampton, ex squadra allenata da Ivan Juric già retrocessa, il direttore di gara si è scontrato accidentalmente con Jordan Ayew del Leicester ed è crollato a terra tenendosi la testa mentre il gioco introno a lui proseguiva. Vardy, che lascerà il Leicester a fine stagione dopo 13 anni al club, ha quindi sollevato il braccio di Webb per soffiare nel fischietto, che era avvolto intorno alla mano destra dell’arbitro, per fermare il gioco. Webb, al suo sfortunato debutto in Premier League, è stato curato dai medici per poi essere sostituito dal quarto uomo Sam Barrott.

In precedenza, Vardy aveva segnato il suo 144esimo gol in Premier League, eguagliando un certo Robin van Persie. Il 199esimo gol del 38enne con la maglia delle Foxes ha portato la squadra di Ruud van Nistelrooy ad ottenere la prima vittoria da gennaio. Si è anche conclusa la lunga attesa dei tifosi del Leicester per assistere a un gol in casa che mancava dal pareggio di Bobby De Cordova-Reid contro il Brighton l’8 dicembre scorso. Ayew ha poi messo a segno un secondo gol dopo aver concretizzato un rimpallo generato da un calcio di punizione che aveva colpito la barriera. Le cure fornite a Webb e la preparazione di Barrott per sostituirlo ha portato a 12 minuti di recupero alla fine del primo tempo al King Power Stadium. La vittoria, comunque, è stata portata a casa dal Leicester per 2-0 che d’altro canto ha condannato il Southampton all’ennesima sconfitta stagionale. I Saints hanno ora bisogno di un altro punto per evitare di avere il totale più basso di sempre nella storia della Premier League, record detenuto dal Derby County nella stagione 2007-08 quando collezionò solo 11 punti.