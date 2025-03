Donnarumma “eroe”, raffica di 9 in pagella, le foto iconiche dell’abbraccio di Luis Enrique dopo i due rigori parati a Nunez e Jones nella lotteria della notte di Liverpool: dalla polvere all’altare, siamo in Francia, “parbleu!”. Da quelle parti, c’è sempre la sindrome di Napoleone, ma, in questo caso, la storia va letta al contrario: dalla caduta all’esaltazione. Dopo la gara di andata, il portiere italiano era stato criticato dai media d’oltralpe. Gli era stato rimproverato il “polso molle” sulla stoccata di Elliott. Adesso, viene glorificato dopo il trionfo del Psg all’Anfield e il passaggio ai quarti di Champions: sei giorni per rovesciare il mondo. Così va il calcio e così va la vita.

Serviva l’Inghilterra per riportare nella dimensione di eroe Gianluigi, detto Gigio, novello Attila. “Flagello del calcio inglese”: così i commenti d’Oltremanica. Anfield, stadio mito, ha chiamato Wembley, dove l’11 luglio 2021 il portierone fu determinante per la conquista del titolo europeo dell’Italia “manciniana”: le parate sui rigori tirati da Sancho e Saka, dopo il palo colpito da Rashford, permisero agli azzurri di compiere l’impresa, nella sfida contro la nazionale di casa. Una notte magica, che scatenò l’entusiasmo popolare dopo sedici mesi di pandemia e di lutti, in un’Italia che, insieme all’Inghilterra, era stato uno dei paesi più colpiti dal Covid.

Le atmosfere della patria del football moderno sono fonte di ispirazione per Donnarumma. Al fischio finale dopo i tempi supplementari e poco prima che iniziasse la lotteria dei rigori, esattamente alle 23.36, il sito della BBC ha pubblicato una foto della serata di Wembley, ponendo una domanda: “Gianluigi Donnarumma ha spezzato i cuori nella finale dell’euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Spezzerà anche quelli del Liverpool?”. La risposta è stata quasi immediata, alle 23.43, sette minuti dopo: oh yes, Liverpool too.

I giornali britannici l’hanno presa bene, riconoscendo i meriti del Psg e celebrando Gigio. Il Daily Mail gli ha dato 9, ricordando che a Parigi aveva avuto qualche responsabilità sulla rete di Elliott, ma che all’Anfield si è riscattato, con una prestazione superba e la solita bravura sui rigori “parati con stile”. “Donnarumma è stato il flagello dell’Inghilterra nella finale europea di Wembley e all’Anfield si è ripetuto”, la nota del Daily Telegraph. Tra i commenti apparsi sul sito della BBC, spicca un’osservazione tecnica: “Donnarumma ha un’apertura alare enorme e questo gli consente di parare anche i rigori più difficili”. Tradotto: Gigio come Batman. “Donnarumma si è dimostrato ancora una volta il grande uomo per la grande occasione dei rigori”, la riflessione del Guardian. “Donnarumma ha fatto la differenza con due delle sue tipiche parate a sprangare la porta”, il pensiero del Sun.

Il portiere italiano, con il sorriso extralarge degno della sua apertura “alare”, di fronte alle telecamere di Sky ha detto: “Ho ricevuto molte critiche dopo la gara di andata da alcuni giornalisti in Francia, ma non sanno nemmeno cosa significhi essere un portiere”. Touché. E ha aggiunto: “Continuo a sorridere, continuo a lavorare sodo per il Psg. Sono così felice stasera”. Il bello è che nei quarti il Psg, diventato all’improvviso la squadra del calcio europeo dopo la notte di Anfield, potrebbe affrontare l’Aston Villa, reduce dal 3-1 conquistato a Bruges la scorsa settimana e favorito per il match di ritorno. Un’altra squadra inglese lungo il cammino di Donnarumma. Al Villa Park di Birmingham, stadio della banda di Unai Emery, stanno già spargendo amuleti.