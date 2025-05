Inter in finale di Champions League. Dove si gioca, quando e come si comprano i biglietti: info e prezzi

I nerazzurri saranno impegnati il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale del torneo: tutte le informazioni per i tifosi

L’Inter sarà a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio per disputare la finale di Champions League contro la vincente della sfida tra PSG e Arsenal (francesi in vantaggio per 1-0 dopo l’andata all’Emirates, mentre questa sera ci sarà il match di ritorno). Dopo la clamorosa vittoria sul Barcellona in semifinale, per i tifosi nerazzurri è partita la corsa al biglietto per assistere alla finalissima delll’Allianz Arena. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della UEFA, saranno 38.700 i biglietti disponibili per tifosi e pubblico generico, su un totale di 64.500 posti. Dal 7 all’11 aprile è stato possibile candidarsi all’acquisto dei tagliandi attraverso il portale UEFA, con un sistema a sorteggio che ha permesso ai vincitori di acquistare fino a due biglietti nella fascia di prezzo assegnata.

36.000 biglietti riservati ai sostenitori delle due finaliste, con una quota di 18.000 biglietti destinata a ciascuna tifoseria. I restanti tagliandi saranno disponibili al pubblico di tutto il mondo tramite il sito UEFA.com/tickets. I candidati selezionati riceveranno una comunicazione via email e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria loro assegnata. La UEFA ha inoltre già reso noti i prezzi ufficiali dei biglietti, suddivisi in categorie:

•Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 70 €

•Categoria 3: 180 €

•Categoria 2: 650 €

•Categoria 1: 950 €

Per le persone con disabilità, il costo è di 70 euro (tariffa Fans First), e include l’ingresso gratuito per un accompagnatore. Ulteriori informazioni saranno fornite direttamente dai due club finalisti, compresi eventuali pacchetti comprensivi di viaggio, pernottamento e biglietto per la partita.