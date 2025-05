Il cuore di un tifoso “cede” dopo l’epica partita tra Inter-Barcellona, 40enne finisce in rianimazione

Forse l’emozione era troppa o forse si è trattato solo di una spiacevole coincidenza. A quindici minuti dal fischio finale dell’epica partita Inter-Barcellona, che ha regalato alla squadra di Pippo Inzaghi la finale di Champions League e destinata ad entrare nella storia del calcio mondiale, un tifoso neroazzurro ha avuto un arresto cardiaco.

L’uomo, poco più di 40 anni e senza apparenti fattori di rischio, stava seguendo la lenta processione degli spettatori verso le uscite dello stadio di San Siro quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediato l’intervento dei medici che lo hanno defibrillato per quattro volte, alternando il massaggio cardiaco che era già stato iniziato dall’amico che era con lui. “Alla quarta defibrillazione è ricomparso il ritmo – spiega all’Adnkronos Salute Alessandro Geddo, responsabile del servizio sanitario dello stadio. – Il paziente è stato poi intubato e messo in coma farmacologico”. Dopo la fase di stabilizzazione, l’uomo “è stato portato alla Rianimazione dell’ospedale San Carlo” di Milano.

L’episodio di ieri non è isolato: a San Siro si tratta del secondo caso da inizio anno. “In media accade due volte l’anno – ha spiegato il medico – L’ultima volta è stata circa quattro mesi fa, e il paziente è tornato completamente ristabilito. Era una persona con fattori di rischio, mentre quest’ultimo paziente no”. Sono ancora da accertare le cause del malore, forse legato all’eccessivo impatto emotivo della partita, come confermato anche da Geddo: “”Sicuramente lo stress può avere un’incidenza su questo tipo di eventi ed è ben noto che durante situazioni di alta emotività con il rilascio di catecolamine c’è un rischio aumentato di spasmo coronarico o anche di ischemia franca”.

Foto di archivio