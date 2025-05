Blitz di Conte per sentire Meloni: “Calano i consumi e lei risponde con lo spread: è fuori di testa? E voi avete capito la supercazzola sul riarmo?”

“Sono venuto perché volevo cercare di capire se abbiamo una premier che scende da Marte e viene sulla terra oppure se abbiamo una premier in ologramma anziché in carne ed ossa visto che parla ormai solo con video promozionali”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al termine del ‘Premier Question Time’. “Ho visto una Meloni davvero irriconoscibile, scollata dalla realtà. Di fronte ai dati drammatici dell’Istat di oggi risponde con i dati dello spread, con le valutazioni delle agenzie di rating. Ma sta fuori di testa? Cosa spalmano gli italiani sul pane, lo spread?”. In merito alle spese per la difesa l’ex presidente del Consiglio chiede “dove prendono i miliardi mancanti dopo che hanno tagliato sanità, scuola, istruzione, lavoro. Abbiamo gli stipendi più bassi e noi buttiamo miliardi su miliardi per le armi?”. Conte afferma che ora “la partita sul piano di riarmo si sposta alla Corte di giustizia” e sottolinea che “all’Europarlamento siamo all’opposizione, ma è passato un nostro emendamento: abbiamo fatto certificare dall’intero Parlamento che quel piano di riarmo che viene approvato senza passare dal voto del Parlamento EU è assolutamente illegittimo. Adesso – annuncia- andremo alla Corte di Giustizia Europea perché il piano Von der Leyen è un piano folle che disgregherà l’Europa”.