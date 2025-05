Russia, alla parata del 9 maggio presenti soldati di 13 paesi e 29 leader stranieri: anche lo slovacco Fico e il serbo Vucic

Giovedì, per le celebrazioni dell’80° della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, Putin incontrerà Xi Jinping. Venerdì Al Sisi

Ventinove leader stranieri e “unità da parata” di 13 Paesi – tra cui la Cina – prenderanno parte alla sfilata militare in programma il 9 maggio in Piazza Rossa. Sono i numeri forniti dal consigliere presidenziale russo Iuri Ushakov in merito alle celebrazioni dell’80° anniversario della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale.

Giovedì Vladimir Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping . Al centro dei colloqui, ha fatto sapere Ushakov, ci saranno “la questione ucraina e le relazioni russo-americane”. Il giorno successivo il leader russo incontrerà il primo ministro slovacco Robert Fico per discutere tra l’altro “la situazione in Ucraina” e il presidente serbo Alekandar Vucic per affrontare anche “la situazione nei Balcani occidentali”.

Sempre venerdì la situazione in Medioriente e i rapporti bilaterali tra Mosca e Il Cairo, con i progetti russi in Egitto, saranno al centro dei colloqui che Putin avrà con l’omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. “L’ordine del giorno di questo incontro include lo sviluppo delle relazioni russo-egiziane e l’attuazione di importanti progetti congiunti, tra cui la costruzione della prima centrale nucleare egiziana e di una zona industriale. Naturalmente, saranno discusse questioni internazionali e regionali. Innanzitutto, la situazione in Medio Oriente e Nord Africa. Sappiamo che l’Egitto svolge tradizionalmente un importante ruolo di mediazione” nella regione, ha detto Ushakov ai giornalisti.