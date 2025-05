Internazionali 2025, il programma di oggi: gli italiani in campo. Orari e dove vederli in tv e streaming

L’attesa è finita: iniziano gli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 6 maggio, gli uomini scenderanno in campo per disputare i match di qualificazione, mentre le donne saranno già impegnate negli incontri validi per il primo turno del torneo. Per vedere in azione Jannik Sinner, numero 1 al mondo al rientro dalla sospensione per il caso Clostebol, bisognerà aspettare sabato 10 maggio: ancora non è noto l’orario del suo esordio contro il vincente della partita tra Navone e Cinà, anche se probabilmente avverrà nella sessione serale.

Gli italiani in campo

Quest’oggi ci saranno ben tre italiane impegnate nel torneo. La prima a esordire sarà Giorgia Pedone che affronterà Lulu Sun non prima delle ore 11:30. L’azzurra, se dovesse vincere, sfiderebbe Jasmine Paolini al secondo turno. Successivamente, sarà la volta anche di Lucia Bronzetti contro Anastasija Sevastova (non prima delle ore 13). Infine, l’ultima azzurra impegnata in questo primo giorno al Masters 1000 di Roma sarà Nuria Brancaccio che se la vedrà con Peyton Stearns non prima delle ore 14.30.

Tutte le partite di tennis degli Internazionali BNL d’Italia 2025 a Roma sono trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW (Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione). Le partite del torneo maschile ATP Masters 1000 sono inoltre disponibili in streaming (tutto il torneo) su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay). Le partite del torneo femminile WTA 1000 sono trasmesse in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.