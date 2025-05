A poche ore della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona in programma questa sera a San Siro, sta rimbalzando in rete un video della content creator Charlotte Lavish in cui sostiene di essere stata aggredita dall’attaccante nerazzurro Marcus Thuram. Nel video pubblicato su TikTok, che riguarda un presunto episodio avvenuto nel 2022, la donna mostra dei lividi che, secondo quanto afferma, sarebbero stati causati proprio da Thuram e risalirebbero a una settimana dopo l’aggressione. Tuttavia, l’indagine aperta all’epoca è stata archiviata dalla Procura per mancanza di riscontri a sostegno della versione di Lavish.

Nel suo racconto, la content creator attiva su Onlyfans afferma che Thuram – allora giocatore del Borussia Moenchengladbach – l’avrebbe rinchiusa in casa, le avrebbe preso il passaporto e il cellulare, impedendole di filmare quanto stava accadendo. Racconta inoltre di essere stata afferrata per una caviglia e trascinata per la stanza, circostanza che avrebbe spinto i vicini a chiamare la polizia. A supporto delle sue dichiarazioni, dice di aver effettuato un “rape kit” (un kit volto alla raccolta di prove in caso di aggressione sessuale) e mostrato i lividi alle forze dell’ordine.

L’episodio, tornato ora alla ribalta per via del video pubblicato su TikTok, come detto risale a tre anni fa e, al momento, non vi è alcun procedimento giudiziario in corso contro Marcus Thuram legato a queste accuse. Alla domanda sul perché abbia deciso di parlarne solo ora, Lavish ha spiegato su X che il caso ha richiesto un anno per essere chiuso e che inizialmente aveva scelto la via legale, ma ora desidera solo raccontare la sua esperienza. Ha anche sottolineato di non avere alcun interesse economico nella vicenda: “Non c’è alcun caso aperto. Come potrei guadagnarci? Racconto la mia storia per guarire. Spero che vada in prigione, ma sono sicura che non succederà”.