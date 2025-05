Anziano guida contromano per 17 chilometri nell’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano

Nella notte di ieri, lunedì 5 maggio, un uomo di 84 anni è stato fermato dagli agenti della Polizia stradale perché guidava contromano in autostrada. Il fatto è avvenuto poco dopo le 3, nell’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano, nel tratto tra i comuni di Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone).

Da quanto emerso da una prima ricostruzione, l’anziano, a bordo della sua vettura, avrebbe imboccato contromano l’autostrada, percorrendola in direzione Pordenone. Dopo 17 chilometri percorsi contromano, l’uomo – che non si era accorto dell’errore – è stato intercettato da una pattuglia del distaccamento di Spilimbergo. La Prefettura dovrà ora stabilire se revocare o no la patente di guida all’autista. Intanto la vettura è in fermo amministrativo e all’uomo potrebbe essere comminata una multa dai 2.046 agli 8.160 euro.