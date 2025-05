“Chi ha picchiato mio figlio?”, donna irrompe in uno scuolabus e prende “a schiaffi e pugni” i bambini

“Si è girata verso di lui e gli ha detto “non ti devi muovere dal sediolino” e poi gli ha dato uno schiaffo forte sul viso”. È questa la testimonianza rilasciata, in sede di denuncia, da una delle mamme i cui figli sono stati aggrediti dalla madre di un loro compagno di scuola. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Monterusciello, frazione del comune di Pozzuoli (Napoli). Il 30 aprile scorso, intorno alle 14.30, una donna ha fermato uno scuolabus, ci è salita a bordo e dopo aver urlato “Chi ha picchiato mio figlio?” ha iniziato a “prendere a schiaffi e pugni” gli studenti che facevano ritorno a casa. La donna si sarebbe fatta “giustizia” vendicando il figlio 13enne che era stato vittima di un presunto atto di bullismo e dell’ennesimo episodio litigioso coi coetanei all’uscita dalla scuola media Pergolesi 2.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che davanti ai cancelli dell’Istituto tre ragazzi (un ragazzino, una ragazzina e il figlio della donna) si sarebbero picchiati a colpi di zainetto, spintonandosi tra loro. La madre dell’adolescente sarebbe stata allora avvisata dalla mamma di un compagno: “Vedi che tuo figlio è stato picchiato” come riporta Il Messaggero. La donna allora, accompagnata da un uomo, avrebbe fatto irruzione nel bus, intercettandolo vicino via Pirandello, con la scusa di dover prendere il figlio che viaggiava sul mezzo. A quel punto ha “vendicato” il figlio vittima dell'”ennesimo episodio di bullismo” a scuola. Otto bambini (quelli a bordo del bus): tutti indistintamente colpiti dalla rabbia della donna, anche quelli estranei ai fatti. L’autista, testimone dell’episodio, ha cercato di fermare la donna.

“Mia figlia – ha raccontato una delle madri coinvolte nel singolare episodio – è tornata a casa piangendo spaventata. Mi ha detto di essere stata aggredita dalla mamma di un loro coetaneo. Questa donna, dopo essere salita sul pulmino, aveva iniziato a chiedere chi fosse stato a picchiare e a prendere in giro suo figlio ma non avendo nessuna risposta ha picchiato tutti i bimbi che aveva davanti”. La figlia della donna che ha testimoniato presentava “un leggero rossore sull’orecchio destro”. L’episodio ha spinto molte donne a denunciare, evitando – il giorno dopo l’accaduto – di presentarsi a scuola per “evitare altre spiacevoli conseguenze”.