Daniela Santanchè: “Dimissioni con rinvio a giudizio? Non ci penso, non mi pongo il problema”

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è detta non preoccupata dall’udienza preliminare del 20 maggio per truffa aggravata ai danni dell’Inps. “Non ci penso proprio al rinvio a giudizio, quindi non mi pongo il problema” ha replicato la ministra a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano a chi le chiedeva dell’ipotesi di dimissioni da ministra in caso di rinvio a giudizio