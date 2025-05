Referendum, Landini: “Votare è un atto di democrazia, indicazione di FdI di astenersi è pericolosa”

Andare a votare “è un atto di democrazia, di partecipazione” e in questo momento “significa andare a votare per cancellare delle leggi che hanno ridotto e cancellato i diritti, reso più precario il lavoro”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, davanti ai cancelli Stellantis a Pomigliano d’Arco, riferendosi al Referendum.

“Sono molto sorpreso che il partito di maggioranza del governo che è il partito anche del presidente del Consiglio, dia indicazione di non andare a votare – ha aggiunto – Io credo che questa sia una cosa grave, pericolosa. Tanto più che il presidente della Repubblica, proprio in occasione della festa del 25 Aprile, ha ricordato come il voto e la partecipazione politica siano l’essenza della nostra democrazia. E abbia indicato come la lotta all’astensionismo sia una lotta per affermare la democrazia nel nostro paese”.

L’invito di FdI e poi anche di Antonio Tajani per Landini sono quindi degli “errori politici molto gravi” oltre a una “presa di posizione che mette in discussione la libertà dei cittadini di poter invece andare a votare”.