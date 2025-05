Follia a Bari: padre picchiato selvaggiamente dai tifosi davanti al figlio in lacrime. Voleva rientrare nello stadio per prendere lo zainetto

Un padre picchiato selvaggiamente fuori da uno stadio davanti al figlio in lacrime, solo perché vorrebbe rientrare in tribuna per prendere lo zainetto del bambino. È la follia accaduta a Bari, domenica pomeriggio, allo stadio San Nicola durante la partita contro il Pisa, vinta dai padroni di casa per 1-0. Il pestaggio è stato ripreso da un video diventato virale, che ha immortalato quanto accaduto: l’uomo preso prima a calci, poi a pugni in testa. Lì vicino il suo bambino, piccolo, che scoppia a piangere disperato e poi viene preso in braccio e allontanato da alcuni presenti. Fortunatamente poco dopo è arrivata la polizia che ha fermato il linciaggio.

Il pestaggio è avvenuto durante la contestazione che hanno inscenato gli ultras del Bari al 25esimo del primo tempo, dopo avere abbandonato la Curva Nord ed essersi radunati all’esterno del San Nicola per protestare contro la proprietà. L’uomo, un tifoso del Bari, sarebbe stato picchiato da altri sostenitori dei biancorossi perché voleva tornare nello stadio a prendere lo zainetto del figlio. I gruppi organizzati della Curva Nord però hanno preso distanza dall’accaduto e hanno espresso “ferma condanna” del brutale pestaggio: “In merito alla rissa avvenuta all’esterno della Curva Nord, ieri, durante la gara Bari-Pisa, teniamo a rimarcare la nostra totale estraneità. Nello specifico, esprimiamo una ferma condanna dell’accaduto, in quanto avvenuto sotto gli occhi di un bambino”.

La Curva Nord spiega: “Spiace essere finiti nell’occhio del ciclone: spesso ci ritroviamo ad essere oggetto di critica, a prescindere da quelle che sono le nostre effettive responsabilità e questo non ci sta bene”. La rissa quindi sarebbe frutto di uno scontro tra singoli tifosi: “I gruppi organizzati – si legge sempre nel comunicato – nel momento dell’accaduto, erano intenti a protestare sotto la porta numero 1 dello stadio. Determinati episodi feriscono la sensibilità umana e ribadiamo la nostra ferma condanna”.