Il presidente Sergio Mattarella in visita privata alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in serata ha visitato in forma privata la tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il capo dello Stato aveva espresso “grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo”. In un videomessaggio Mattarella aveva dichiarato che “il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi”.

Ancora nei giorni scorsi sono stati migliaia i fedeli che sono arrivati alla Basilica di Santa Maria Maggiore per visitare la tomba di Bergoglio. Tempi di attesa stimati in due ore e mezza che, tuttavia, non hanno scoraggiato i fedeli. L’ingresso è contingentato e diviso in due file: una, più lunga, e un’altra più scorrevole per cui serve la prenotazione, con tempi di attesa ridotti a un’ora circa. Il sepolcro è stato aperto al pubblico due domeniche fa, dopo l’arrivo del feretro in Basilica al termine di un lungo corteo funebre e il rito di tumulazione avvenuto il giorno prima, e da allora una lunga serpentina di persone affolla piazza dell’Esquilino, costeggiando via Liberiana, per poi entrare attraversando la Porta Santa in uno degli ingressi principali della chiesa affacciati su piazza di Santa Maria Maggiore.