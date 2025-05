Gli investigatori hanno localizzato l’ostaggio in una casa nella regione dell’Essonne: salvato con un blitz in cui sono state arrestate cinque persone

Rapito e mutilato alla caccia di un riscatto che avrebbe dovuto versare il figlio. Il padre di un ricco imprenditore nel settore delle criptovalute è stato rapito giovedì mattina a Parigi da alcuni malviventi che hanno poi chiesto al figlio il versamento di un ingente somma per la sua liberazione. “La vittima è risultata essere il padre di un uomo che ha fatto fortuna con le criptovalute e l’incidente è stato accompagnato da una richiesta di riscatto”, ha confermato la magistratura francese.

Gli investigatori hanno localizzato l’ostaggio in una casa nella regione dell’Essonne, a sud di Parigi, da dove è stato salvato sabato sera con un blitz delle forze speciali BRI. È stato poi medicato per le ferite riportate: all’uomo infatti era stato amputato un dito. La polizia ha arrestato cinque persone: quattro si trovavano all’interno o nelle vicinanze della casa dove l’uomo era tenuto prigioniero, mentre la quinta era alla guida di un veicolo che si ritiene sia stato utilizzato per il rapimento. La polizia sta indagando su una serie di possibili accuse penali, tra cui il rapimento “con tortura o atto barbarico”.

A gennaio, la polizia aveva riferito che anche David Balland, cofondatore della società francese di portafogli crittografici Ledger, era stato rapito insieme alla moglie dalla loro casa nella regione di Cher, nella Francia centrale. La polizia aveva poi effettuato 10 arresti. I presunti rapitori avevano chiesto un riscatto in criptovaluta a un altro cofondatore di Ledger. Un raid dell’unità d’élite della Gendarmeria Nazionale Francesa specializzata in situazioni con ostaggi ha liberato Balland il giorno dopo il rapimento, mentre la moglie è rimasta prigioniera altre 24 ore prima di essere trovata legata in un veicolo.