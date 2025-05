Volley femminile, Conegliano da sballo: vince la Champions e completa il Grande Slam. Dominio italiano in Europa

La storia è stata fatta. La giornata di ieri, 4 maggio 2025, diventerà una data leggendaria per lo sport italiano. Con la vittoria dalla Ulker Sport Arena di Istanbul nella finale di Champions League contro la Savino del Bene Scandicci, l’Imoco Conegliano ha conquistato la sua terza Champions League, la seconda consecutiva, nonché il quinto trofeo stagionale dopo la Supercoppa, il Mondiale per Club, la Coppa Italia e lo Scudetto. Per la prima volta nella storia del club, le Pantere conquistano 5 trofei in una singola stagione, completando uno strepitoso Grande Slam di successi. Ma è tutta l’Italia che festeggia: il trionfo delle venete si somma a quello dell’AGIL Volley Novara che ha vinto la Cev Cup (la seconda competizione europea) e della Roma Volley Club che si è portata a casa la Challenge Cup. Insomma, tutte e tre le coppe europee di pallavolo femminile appartengono all’Italia: un’egemonia assoluta e incontrastata che porta la bandiera tricolore a sventolare sul tetto d’Europa.

L’impresa di Conegliano rappresenta un traguardo storico per il volley italiano, ci riuscì solo il Vakifbank Istanbul nella stagione 2017/18 (che tra l’altro è stata sconfitta da Milano nella finalina per il terzo/quarto posto). È la 22esima gara di fila vinta in Champions League, un successo giunto al culmine della quarta finale nelle ultime 5 edizioni della competizione, l’Imoco ha vinto tutti i trofei delle ultime due stagioni: in Italia non ci era mai riuscito nessuno. Dopo la vittoria di ieri, nella bacheca del club gialloblù brillano 29 trofei dal 2012, suo anno di fondazione: 8 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 3 Champions League, 7 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.

L’unica giocatrice presente in tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro, che vince la sua terza Champions League al pari di Asia Wolosz, Gabi Guimaraes, Zhu Ting, Isabelle Haak e Sarah Fahr. Secondo successo, invece, per Marina Lubian, Khalia Lanier, Cristina Chirichella e Anna Bardaro; primo titolo europeo per Nanami Seki, Katja Eckl, Merit Adigwe e Martyna Lukasik. Anche per coach Daniele Santarelli si tratta della terza Cev Champions League conquistata, nonché il 26° trofeo da capo-allenatore delle Pantere. Zhu Ting, inoltre, diventa l’unica giocatrice della storia della pallavolo a inserire nel proprio curriculum due stagioni da Grande Slam. Squadra, staff e dirigenza festeggeranno una stagione da all-in questa sera, 5 maggio, dalle 20:30 in piazza Cima a Conegliano insieme a tutti i tifosi.

“Non poteva esserci conclusione migliore per la stagione della Golden Age: complimenti a Conegliano guidata dai Presidenti Pietro Maschio e Piero Garbellotto per la splendida vittoria, ma anche alla Savino Del Bene Scandicci del patron Paolo Nocentini per la medaglia d’argento e alla Numia Vero Volley Milano dei Presidenti Aldo Fumagalli e Alessandra Marzari per la medaglia di bronzo. – ha dichiarato il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris – Un applauso sentito alla società trevigiana, protagonista di un Grande Slam che rimarrà nella storia, frutto di investimenti importanti di Società e sponsor”. Fabris ha quindi sottolineato: “Dopo l’oro olimpico di Parigi, le nostre squadre hanno conquistato ogni trofeo disponibile, dal Mondiale per Club con la stessa Conegliano alla Cev Challenge Cup con Roma, fino alla Cev Cup di Novara. Un dominio internazionale della Serie A Femminile, confermato da 6 titoli europei consecutivi, che deve rendere orgogliose tutte le Società di Lega, proprietà e gli sponsor che hanno reso possibile questo successo continuo, ineguagliato in altre discipline sportive. Gloria e vanto del nostro Paese, uno strumento di promozione dei valori dello sport, di crescita sociale e culturale e di attrattività internazionale”.