Bove in lacrime dopo lo splendido omaggio dell’Olimpico in Roma-Fiorentina

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Roma, era presente allo stadio Olimpico per assistere al match tra giallorossi e viola nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. La Curva Sud, cuore del tifo giallorosso, gli ha tributato uno striscione speciale che recitava “Forza Edo, continua a sognare“, esposto durante il riscaldamento della partita. Al termine del match vinto dagli uomini di Ranieri per 1-0, il calciatore è stato omaggiato da tutto lo stadio. Un momento molto toccante in cui Bove non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il giocatore è stato invitato dai presenti in Curva Sud ad avvicinarsi per essere “abbracciato” dal popolo romanista che voleva fargli sentire la propria vicinanza dopo il malore accusato in campo il primo dicembre scorso durante la partita di campionato contro l’Inter per cui è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Giunto nei pressi della curva, il classe 2002 si è commosso per i cori e gli applausi ricevuti non solo dagli ultras giallorossi, ma da tutti i 63mila presenti allo stadio Olimpico. Con le lacrime di commozione sul volto, Bove ha voluto ringraziare uno per uno gli esponenti della curva che gli hanno voluto dedicare alcuni striscioni. Ad assistere al momento, anche i giocatori di Roma e Fiorentina che sono volutamente rimasti in campo per non perdersi questa emozionante dimostrazione d’affetto.