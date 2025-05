“È un tentativo di estorsione”: il ds della Lazio Fabiani è una furia dopo le accuse dell’ex falconiere e il caso della telefonata di Lotito

“Non faccio il difensore del presidente Lotito, ma oggi mi insegnate che da più telefonate si possono strappare parole e farle passare per quello che non sono. Il fatto straordinario e il reato sta nel divulgare questa conversazione, per cui chi si è reso autore di questo gesto ne risponderà davanti alle sedi opportune“. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, a Dazn prima dell’inizio del match della squadra biancoceleste con l’Empoli, vinto dagli ospiti grazie a un gol di Dia. Il dirigente si stava riferendo alla finta telefonata diventata virale sui social tra Lotito e un tifoso in cui insultava i calciatori della propria squadra.

Il ds biancoceleste ha poi ammesso: “È capitato anche a me a Formello di essere registrato dal falconiere. Questo non va bene, è un gesto ignobile“, ha commentato Fabiani riferendosi a Juan Bernabè, che aveva pubblicato sui social le immagini post operazione al suo pene per essere poi licenziato in tronco. Lo spagnolo aveva anche registrato e divulgato un incontro privato con lo stesso Fabiani sostenendo che il motivo del suo allontanamento da Formello non era dovuto alle foto messe in rete, ma alla conoscenza di fatti interni alla società legati a minori senza specificare quali. “Se è a conoscenza di fatti ha l’obbligo di denunciare nell’immediatezza non solo perché oggi i rapporti si sono interrotti con la Lazio. Questo si chiama estorcere qualcosa: ti metto nei guai, mi invento qualcosa e non lo faccio se mi rimetti al mio posto. Questo non è tollerabile. Registrare una conversazione non è reato, divulgare e metterlo sui motori mediatici non solo è un atto vile, ma dovrà anche dire perché non ha denunciato. Questo è un tentativo di estorsione“, ha concluso il ds biancoceleste.