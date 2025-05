“I giocatori hanno la m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudio Lotito si è presentato sabato pomeriggio in Questura a Roma: il presidente della Lazio ha presentato denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso biancoceleste diventata virale sui social. “Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese violazione della mia privacy e dei principi di legalità“, ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia.

Nella telefonata registrata si sente una voce, apparentemente quella di Lotito, sparare a zero contro i calciatori della Lazio e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall’Europa League. Tra le ipotesi anche quella che la telefonata, ripresa in un video poi diffuso sul web, sia stata realizzata con l’intelligenza artificiale. Lotito, scrive l’Adnkronos, avrebbe consegnato i suoi telefonini alla polizia, offrendo collaborazione alle forze dell’ordine: “Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti – si legge ancora nella nota – e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimo attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli alla giustizia“. “È stata inoltre richiesta l’immediata rimozione del video e la sua cancellazione, circolato sui social, che mostra visibilmente il numero telefonico del senatore”, conclude il comunicato di Lotito.

Nella telefonata diffusa in rete si sente dire: “Hai mai visto un giocatore intelligente? I giocatori si dividono in quattro categorie: normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso”. Poi le critiche per l’eliminazione in Europa: “Se quelli buttano fuori la palla del rigore. Che c****. Il Bodo è una squadra di pippe”. E altri attacchi ai singoli giocatori, tra cui Noslin: “È costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore (Baroni, ndr), mica l’ho chiesto io. Ci ha messo in croce. Adesso sai che m’ha detto? Che c**** gli è successo a questo? L’anno scorso era un fenomeno”. Frasi che ovviamente non possono essere attribuite a Lotito, anche prima della sua denuncia.