Il Napoli vince 1-0 a Lecce: mani sullo scudetto. Polemiche per il tocco di mano in area di Spinazzola

La lotta scudetto tra Napoli e Inter rischia di lasciare una velenosa coda di polemiche arbitrali. L’ultimo episodio dubbio durante la gara tra il Lecce e gli azzurri, vinta dalla squadra di Antonio Conte grazie al gol di Giacomo Raspadori nel primo tempo. Un’altra vittoria sofferta, un altro mattoncino verso la vittoria del campionato costruito grazie a una difesa impenetrabile: il quarto scudetto è sempre più nelle mani del Napoli.

Sempre nella prima frazione, al 37esimo, la situazione che ha provocato invece le grandi polemiche dei giallorossi al Via del Mare e dei tifosi interisti sui social: dopo una traversa colpita da Gaspar, la palla è finita nella direzione di Leonardo Spinazzola, che ha controllato la sfera stoppandola con il braccio sinistro. Dopo le proteste immediate, in particolare di Nikola Krstović che ora pronto a colpire a botta sicura, c’è stato anche il check da parte del Var. Nulla di fatto, però: il tocco è stato evidentemente considerato non punibile, visto che il braccio di Spinazzola è vicino al corpo.

Inutile dire però che le polemiche non mancheranno, soprattutto dopo gli ultimi episodi che hanno danneggiato l’Inter. Le due rimesse laterali battute 10-15 metri più avanti dal Bologna, che hanno propiziato il gol allo scadere di Orsolini. Ma soprattutto il rigore non fischiato in Inter-Roma per la trattenuta di N’Dicka su Bisseck. Per i vertici arbitrali il direttore di gara Michael Fabbri ha commesso un errore in quell’occasione, ma Dazn ha riferito che non sono state fornite ulteriori immagini e audio dalla sala Var di Lissone, che avrebbe potuto intervenire.