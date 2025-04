Inter-Roma, l’arbitro Fabbri non verrà fermato. E resta il “mistero” del Var per il rigore su Bisseck

Per i vertici arbitrali la direzione di gara è stata complessivamente positiva, nonostante sia giudicato un errore non aver assegnato il penalty per i nerazzurri

I vertici arbitrali non hanno dubbi: la trattenuta di N’Dicka su Bisseck era rigore. Il direttore di gara Michael Fabbri ha quindi commesso un errore durante il match tra Inter e Roma che ha visto i giallorossi espugnare San Siro per 0-1. Ai nerazzurri non è stato assegnato un evidente penalty al 43esimo del secondo tempo. Eppure, l’arbitraggio di Fabbri è stato ritenuto nel complesso soddisfacente e quindi il direttore di gara non verrà fermato, come in molti ipotizzavano.

Un episodio chiave del match, valutato in maniera errata pur godendo di ottima visuale, ma sul quale non verranno presi provvedimenti. In sintesi, questa è la conclusione di quanto accaduto nell’era di rigore della Roma negli ultimi minuti del match con l’Inter. Su un cross, Bisseck aveva preso posizione ed era pronto per colpire la palla a pochi passi dalla porta spalancata, ma N’Dicka si è avvinghiato al tedesco (disinteressandosi del pallone) immobilizzandolo e facendolo crollare a terra. Fabbri non ha giudicato l’episodio punibile e il Var Di Bello non è intervenuto giudicando probabilmente l’intervento come “episodio da campo”, la cui intensità è valutabile solo dall’arbitro presente sul terreno di gioco. Probabilmente anche gli arbitri davanti al monitor di Lissone hanno commesso un errore. Anche se sulla loro valutazione aleggia un po’ di mistero: “Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farle vedere all’interno di ‘Open Var’, però non ci sono state fornite“, ha dichiarato la giornalista di Dazn Giorgia Rossi nel consueto appuntamento serale della domenica a commento dell’intera giornata di campionato.

La certezza è che l‘Inter non solo ha perso la partita, ma anche il primo posto in classifica. Il Napoli di Antonio Conte ha infatti battuto il Torino per 2-0 prendendosi la vetta della Serie A a sole 4 giornate dal termine. Dopo aver visto sfumare la possibilità di vincere la Coppa Italia per mano del Milan, ecco che in una settimana i nerazzurri hanno compromesso anche l’occasione di confermarsi campioni d’Italia. Indipendentemente dall’episodio che ha visto protagonisti N’Dicka e Bisseck, gli uomini di Inzaghi sono parsi in netta difficoltà da un punto di vista sia fisico che mentale: Lautaro e compagni hanno le pile scariche. E questo è un grosso problema, considerando poi che mercoledì c’è la semifinale di Champions League contro il Barcellona.