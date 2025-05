“Governo attento alla violenza di genere? Mi si rizzano i capelli”: la critica in Aula di Sportiello (M5s)

“Quando sento dire che questo governo è attento alla violenza di genere mi si rizzano i capelli“. A dirlo, alla Camera, è la deputata del Movimento 5 stelle, Gilda Sportiello, che è intervenuta per parlare – principalmente – del reddito di libertà. “Perché l’esecutivo non ci parla delle difficoltà nell’erogazione? Ci sono fondi insufficienti, i decreti sono stati emanati troppo tardi, e non si capisce nemmeno quante domande per il reddito siano state evase”. E sui femminicidi “non c’è stata nemmeno una parola da parte di Giorgia Meloni. Negate l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole”.