Abbonamento a vita al portale di escort: il premio a calciatori e staff per la promozione dell’Athletic Club Palermo

Ma quanto sono belli i detti popolari? Quelle massime arrivate fino a noi dal basso, non certo dalle dotte disquisizioni, che ancora rimandiamo a memoria. Detti che ci stanno a pennello nel contesto ultra pop (o ultrà pop) delle Domeniche Bestiali, ma come sempre prendono poi delle direzioni imprevedibili. In alcuni casi modi di dire con accezioni positive che vanno ad adattarsi a situazioni bruttine, in altri invece avviene l’esatto contrario. Dai libri di scuola e relativi usi, al qualcosa che va in malora…o peggio.

LA GEOGRAFIA IN MANO AI…MISTER

Il detto antico, conosciuto perlopiù in Campania, ha diverse varianti, alcune non riportabili, per definire qualcuno incapace di maneggiare un certo oggetto o un determinato argomento. Dalla carta musica alla geografia, appunto. Geografia che era lo scoglio da superare per Franco Mastantuono, baby talento del River che avrebbe dovuto dare l’esame proprio dopo il Superclasico, che peraltro ha deciso con un gol. Il suo mister, Gallardo, ha chiesto al prof di rimandare l’esame: “Non ha potuto studiare, aveva una partita importante”…metti caso però che il prof sia del Boca…

TROMBETTE IN MEZZO AL…CAMPO

La versione originale vede lo strumento in mezzo al salotto, per dire di qualcosa di stonato, sgraziato. In campo le trombette tuttavia non sono così male, che poi non siano piaciuta all’arbitro è un altro discorso, come si evidenzia dalla multa da 500 euro al Mondragone City: “Come relazionato dai commissari di campo nel corso di tutta la gara nel settore riservato ai sostenitori della società Mondragone City venivano accesi n. 10 fumogeni. Inoltre, in occasione dell’uscita dal Terreno di gioco del calciatore n. 13 della società FC Città di Fisciano, i predetti sostenitori lanciavano al suo indirizzo n. 3 trombette in plastica che non lo attingevano e n. 1 lattina di aranciata che colpiva al piede sinistro un Commissario di campo procurandogli lieve dolore”.

È ANDATO TUTTO A…MERAVIGLIA

Sì, è andato tutto a meraviglia per l’Athletic Club Palermo, che ha ottenuto la promozione in Serie D. Un vanto per la squadra, per i suoi tifosi e ovviamente per gli sponsor, compreso quello principale che ha deciso di fare un regalo ai calciatori per questo splendido traguardo. Il main sponsor della squadra è il portale internet Escort Advisor e ai calciatori e ai componenti dello staff ha regalato un abbonamento Premium Membership a vita.

DATTI ALL’…HOCKEY

Sì, quando qualcuno si mostra non particolarmente portato per una disciplina o in un determinato settore l’invito classico è quello di darsi all’ippica. Ma ci sono anche altri sport che possono accogliere i reietti del pallone, ad esempio l’hockey, seppur probabilmente in modi meno bellicosi rispetto a quello escogitato da Michele Cerrato del Novara Calcio a 5, squalificato fino a luglio 2025 perché: “Espulso a fine partita per condotta antisportiva e violenta ai danni di un giocatore avversario. Nello specifico, al termine dell’incontro il Sig. Cerrato avviava una discussione con un giocatore avversario, inizialmente con toni pacati ma improvvisamente degenerata in un tentativo di contatto fisico, evitato grazie all’intervento di altri componenti della squadra. Il Sig. Cerrato si allontanava dal campo da gioco e, afferrata una mazza da hockey, cercava di rientrare con la stessa sul terreno di gioco, con l’evidente intenzione di aggredire il calciatore avversario. Veniva nuovamente trattenuto dai propri sodali, e mentre questi ultimi lo riportavano verso la panchina il Sig. Cerrato minacciava l’avversario”.