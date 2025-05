Marcell Jacobs: “Spionaggio ai miei danni? Mi ha sconvolto. Quando ho vinto le Olimpiadi ho oscurato il percorso di Filippo Tortu”

“Una notizia che mi ha un po’ sconvolto perché non me lo sarei mai aspettato“. Marcell Jacobs è stato ospite di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata andata in onda ieri sera, 29 aprile, il campione olimpico e primatista europeo dei 100 metri si è raccontato in un’ intervista molto intima, tra l’aspetto sportivo e la complessità dell’uomo. L’atleta, medaglia d’oro a Tokyo 2020, ha anche risposto alle domande di Fagnani sull‘inchiesta della Procura di Milano (su accessi illegali alle banche dati dello Stato) da cui emerge il presunto coinvolgimento di Giacomo Tortu, fratello e manager dell’atleta Filippo Tortu che avrebbe pagato una società di investigazione per spiare Jacobs accedendo alle sue analisi e ai suoi certificati del sangue, ma anche al suo cellulare.

“Sinceramente ci sono rimasto abbastanza male. – ha dichiarato Jacobs – Nel momento in cui io ho vinto le Olimpiadi ho, tra virgolette, oscurato un po’ quello che era il percorso che Filippo aveva fatto dal 2018. Pensavano che magari io mi servissi del doping. Il fatto che abbiano violato la mia privacy è stata la cosa che mi ha veramente dato più fastidio“. Riguardo a un eventuale coinvolgimento di Filippo Tortu, Jacobs ha assicurato: “Per come lo conosco, e per come l’ho vissuto da Tokyo a oggi, non potrei mai pensare che lui fosse a conoscenza di questa cosa”. L’atleta ha poi spiegato che non ha ancora avuto “l’occasione di vederlo” e che sicuramente, quando succederà, nel primo approccio “ci sarà un po’ di imbarazzo”. Infine, Fagnani gli ha chiesto se il corridore avesse licenziato il fratello e Jacobs ha risposto: “Non penso, è suo fratello”. Poi, dopo un significativo momento di silenzio ha chiosato con un netto: “Io l’avrei fatto”.