Lara Colturi non correrà per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: c’è l’accordo tra la sciatrice e l’Albania

L'annuncio della federazione albanese di sci: nessuna possibilità di tornare in azzurro per la talentuosa 19enne figlia di Daniela Ceccarelli

“Buone notizie per l’Albania e la Federazione sci albanese. È stato raggiunto l’accordo con l’atleta Lara Colturi per continuare a competere per l’Albania nella stagione 2025/2026. I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione”. Questo è quanto si legge in una nota diffusa dalla federazione albanese di sci che annuncia di aver convinto la talentuosa sciatrice italiana a indossare nuovamente i colori albanesi. “Oltre alla carriera sportiva, auguriamo a Lara successo a scuola visto che concluderà gli studi superiori (sarà impegnata con l’esame maturità nelle prossime settimane, ndr)”. Questo significa che la figlia di Daniela Ceccarelli. già tre podi in Coppa del Mondo a 19 anni, gareggerà per l’Albania alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

I genitori della sciatrice hanno a loro volta rilasciato un comunicato riguardante questa decisione: “In questo periodo Lara è impegnata nello studio in preparazione degli esami di maturità di scuola superiore, oltre a continuare il suo allenamento atletico. – scrivono nella nota – Insieme a lei e alla Federazione Sci Albanese, stiamo programmando le attività per la prossima stagione. Per tutelare la sua e la nostra serenità, desideriamo concentrarci pienamente su questi obiettivi e non rilasceremo ulteriori dichiarazioni o interviste”. Ma cos’era successo?

Circa due settimane fa, la sciatrice aveva chiesto ufficialmente il permesso di lasciare la Nazionale albanese per ritornare in quella italiana. Da regolamento, se le federazioni dei due Paesi non avessero trovato un accordo entro il primo maggio, Colturi si sarebbe trovata davanti a due sole scelte possibili: continuare a gareggiare con gli albanesi o fermarsi un anno perdendo tutti i punti FIS accumulati, ritrovandosi con numeri altissimi nelle liste di partenza. La talentuosa classe 2006 scelse nel 2022 di rappresentare l’Albania bypassando una lunga trafila di competizioni alle quali avrebbe dovuto partecipare, se avesse scelto l’Italia, prima di poter accedere alla Coppa del Mondo. Un’altra ragione che la spinse a sposare la causa albanese riguarda il fatto che Ceccarelli era stata nominata direttrice tecnica della Nazionale albanese, perciò Colturi aveva la possibilità di essere seguita direttamente dalla madre, mentre se fosse rimasta in Italia avrebbe avuto un nuovo allenatore. La federazione di Tirana però ha avuto a che fare con alcuni problemi di natura economica legati agli sponsor e dunque la famiglia Colturi aveva chiesto ufficialmente all’Italia di poter indossare i colori azzurri, ma quella albanese non aveva intenzione di liberarla. E ha confermato questa decisione.