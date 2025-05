Israele, bruciano i boschi intorno a Gerusalemme, evacuate 7mila persone. Hamas: “Incendiate tutto”

Con le trattative arenate e Israele che è tornato a bombardare, e uccidere, nella Striscia, Hamas punta su una nuova guerra e si appella ai “Palestinesi liberi“, ossia quelli fuori dall’enclave: “Incendiate tutto ciò che potete vicino agli insediamenti“. E fuori Gerusalemme le foreste sono già in fiamme dalla mattina di mercoledì, con il ministro della Difesa, Israel Katz, che ha dichiarato la “emergenza nazionale” e circa 7mila persone che sono state evacuate da diverse comunità nelle aree intorno alla città santa che, sostiene il premier Benjamin Netanyahu, potrebbe essere raggiunta dai roghi. Intanto, tre persone sono già state arrestate con l’accusa di incendio doloso.

Il partito armato ora spera in una sollevazione di massa della popolazione palestinese in Israele e nei Territori Occupati che provochi il caos, dando vita a una Intifada degli incendi. E per spingerla ha pubblicato su Telegram un messaggio rivolto ai propri sostenitori, invitati a “bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni. I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi”. In precedenza, sempre su Telegram, anche Jenin News Network ha invitato i palestinesi a “bruciare i boschi vicino agli insediamenti”.

Le fiamme sono avanzate costringendo all’evacuazione dei residenti di Neve Shalom, Beqoa, Taoz, Nakhshon e di un quartiere della città di Beit Shemesh. L’autostrada 1 è stata chiusa al traffico e diverse persone sono state tratte in salvo dalle loro auto raggiunte dalle fiamme. Il governo ha chiesto al capo dell’esercito Eyal Zamir di inviare le truppe per aiutare a combattere gli incendi e anche supporto urgente a Cipro, Grecia, Croazia, Bulgaria e Italia. Roma e Atene hanno già risposto positivamente alla richiesta d’aiuto. Il comandante dei vigili del fuoco Eyal Caspi ha annunciato la mobilitazione generale e l’apertura di un centro di comando nella zona di Latrun. Anche lo Shin Bet, i servizi segreti interni, è impegnato nelle indagini per individuare i responsabili.

L’esecutivo, vista l’emergenza, ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma per il Giorno dell’Indipendenza per l’impossibilità di mettere in sicurezza i luoghi. Anche il Forum Ostaggi e Famiglie Scomparse ha annullato il raduno previsto per questa sera in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv.