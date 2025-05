Il videomessaggio di Meloni per l’1 maggio: “I salari crescono. In campo altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro”

“Domani è la festa dei lavoratori e anche quest’anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. “L’Italia – sottolinea la premier – è sempre di più una repubblica fondata sul lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo siano stati creati oltre un milione di posti di lavoro. Abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto, la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, diminuisce il precariato. E crescono i salari reali in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato”, ha proseguito Meloni elogiando le mosse del proprio governo, ma sottolineando che “c’è ancora molto da fare”.

La premier ha poi posto l’accento sulla sicurezza sul lavoro ricordando le ultime vittime. “Il cordoglio non basta, bisogna continuare ad agire. Non sono tollerabili né indifferenza, né accettazione”, ha proseguito citando Mattarella. “Il governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema – ha proseguito – lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l’assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione”.

La premier ha annunciato di aver reperito “insieme all’Inail” altri “650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”. Meloni ha quindi evidenziato di voler condividere “queste misure con le parti sociali” che “convocheremo nei prossimi giorni a Palazzo Chigi”. L’auspicio per il primo maggio è quello di “dar vita a un’alleanza” con le associazioni datoriali e i sindacati.