Non riesce a contattare la comandante di polizia locale: vicina ne denuncia la scomparsa, ma la donna era in vacanza

La vicina di casa si è spaventata non vedendola uscire di casa e trovandola irreperibile. Agenti e 118 arrivano in casa ma non trovano nessuno

Non vedendola per giorni ha creduto che fosse morta, così ha contattato gli agenti: ma in realtà era in crociera. Il fatto curioso è avvenuto nel Milanese: Silvia Lodi Pasini, comandante della polizia locale di Motta Visconti, era partita durante il weekend di Pasqua per una crociera. La vicina di casa, affezionata a Pasini e non vedendo né lei né i cani da giorni, ha a quel punto contattato Carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e operatori del 118 pensando le fosse successo qualcosa. La donna però, in quel momento, era in vacanza, a bordo di una crociera di beneficenza organizzata dal Rotary Club di Cairoli e il suo telefono era irraggiungibile.

La chiamata agli agenti e all’ambulanza è arrivata dopo che la vicina aveva provato varie volte a contattare telefonicamente Pasini: le forze dell’ordine, riporta Fanpage, hanno fatto irruzione in casa senza trovare né la donna né segni di effrazione o violenza. L’allarme è rientrato quando, attorno all’una di notte, Pasini è tornata raggiungibile e ha visto centinaia di messaggi.

“Tra messaggi WhatsApp, chiamate perse e notifiche della segreteria, ho visto i nomi più disparati. La stazione dei carabinieri di Motta Visconti, il maresciallo, il sindaco di Motta e quello del Comune dove presto servizio. A quel punto ho pensato che fosse successo qualcosa di grave”. La storia però ha colpito positivamente la comandante di polizia: “È bello sapere che non si è soli almeno in piccole realtà come quella dove vivo”.