I pm di Roma indagano sugli alberi caduti nel 2024 in città, affidata una consulenza

I pm della procura di Roma hanno affidato una consulenza su tutti gli alberi caduti nella Capitale dal 2024 e anche per quello che il 23 dicembre scorso provocò la morte di Francesca Ianni in un parco nella zona di Colle Aniene. Le verifiche sono state affidate nell’ambito del procedimento in cui si procede per omicidio colposo. La donna venne centrata dall’albero mentre si trovava seduta su una panchina insieme a un’altra donna rimasta ferita. Nella caduta dell’albero era rimasti illesi i tre figli minori della donna che erano con lei al parco.

La donna era seduta su una panchina insieme ad altre persone quando, a causa di una forte raffica di vento, l’albero è crollato. Un’altra donna era rimasta ferita ed è grave. La vittima docente di matematica e fisica presso la Scuola Europea Bruxelles IV; viveva in Belgio ed era venuta nella Capitale per le vacanze di Natale.

Sul posto erano subito arrivati i vigili urbani, la polizia e la protezione civile. La procura aveva immediatamente aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Il pm di turno, Mario Dovinola, aveva disposto il sequestro dell’intera area. I residenti della zona avevano lamentato incuria nella gestione del verde.

I pm di piazzale Clodio precedentemente avevano già chiuso le indagini, che vedono 23 indagati, per alberi e rami caduti nella Capitale fra marzo 2023 e marzo 2024. Le accuse contestate in quell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, a vario titolo e a seconda delle posizioni vanno dal disastro colposo all’omicidio colposo. Un anno fa il forte vento aveva provocato la caduta di alcuni alberi: sei persone erano rimaste ferite e una donna era morta. Un platano si era spezzato a circa 1 metro e mezzo da terra ed era caduto travolgendo una donna di 82 anni, Teresa Veglianti, morta in seguito all’impatto.