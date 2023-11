Sul luogo della disgrazia è arrivato anche il sindaco, Roberto Gualtieri, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Nel quartiere Monteverde di Roma, in via Donna Olimpia all’altezza del numero 60, nella mattinata di sabato un platano si è spezzato a circa 1 metro e mezzo da terra ed è caduto travolgendo una donna di 82 anni, Teresa Veglianti, che è morta in seguito all’impatto. Sul posto sono accorsi 118, Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del fuoco e appunto, anche il primo cittadino. Il pm di turno, Eugenio Albamonte, ha effettuato un sopralluogo insieme ai carabinieri della Forestale. A coordinare gli accertamenti è il procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

La vittima era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. Inutili i tentativi di rianimare la signora da parte del 118. In via precauzionale il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza il vento forte possa aver contribuito alla caduta dell’albero. L’albero caduto, su disposizione dell’autorità giudiziaria verrà sequestrato e sul corpo della donna verrà eseguita l’autopsia. Il figlio della vittima non si è mosso dal luogo dell’incidente: “Mia madre non lo merita – ha gridato in preda alla rabbia – O tagliate le macchine o le taglio io”.

“Proprio questa mattina, quando mia figlia è uscita di casa per andare al lavoro, le ho raccomandato di stare attenta agli alberi per il vento forte. Perché qui è così, le potature sono un miraggio e noi tremiamo anche a camminare sul marciapiede”, ha raccontato all’Adnkronos Carla, una residente in via di Donna Olimpia. Tanta la rabbia della gente sul posto per manutenzioni del verde “più volte chieste e mai avvenute”.

Sempre a Roma, ma nel quartiere Alessandrino, un’altra donna che camminava sul marciapiede è rimasta ferita dalla caduta di rami. In zona Mostacciano, invece, un albero è caduto su una bancarella in viale Don Pasquino Borghi 312. È intervenuta la squadra territoriale dell’Eur dei Vigili del Fuoco. Una donna che si trovava in prossimità del banco è stata ferita in modo lieve ed è stata portata dal 118 all’ospedale Gemelli.

Nessun ferito, invece, al Testaccio dove un ramo di un grosso platano è caduto verso le 12.30 in via Galvani sempre a causa, probabilmente, delle forti raffiche di vento che stanno colpendo Roma. Al momento il ramo è adagiato sull’intera carreggiata e la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i carabinieri della stazione Aventino.

Dal canto suo l’azienda comunale della nettezza urbana, l’Ama, ha fatto sapere che “sta potenziando tutti i servizi di spazzamento e pulizia su tutto il territorio. Sempre questa mattina un albero è caduto su un mezzo Ama in servizio presso via di Torricola”. Si tratta di un camioncino a vasca per la raccolta dei rifiuti con due operatori a bordo che sono rimasti illesi. Gli operai stavano raccogliendo i rami caduti per liberare la strada.

A metà giornata il bilancio delle vittime degli alberi caduti nella Capitale è di una donna morta e di sei persone ferite. Il 118 è intervenuto per diversi alberi caduti: sul Gra carreggiata interna al km 59 una donna di circa 40 anni è stata trasportata in codice verde al Sant’Eugenio. In via del Mare verso Ostia un uomo in codice verde codice verde uomo 65 anni ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nell’hinterland a Palombara Sabina un albero ha ferito un ragazza di 28 anni che ha rifiutato il ricovero. In via don Pasquino Borghi una donna di 67 anni è stata portata al Campus Biomedico. Un’altra donna è stata soccorsa in via Palmiro Togliatti e portata in codice giallo al Pertini. Sono oltre 70 gli interventi effettuati finora dai dai vigili del fuoco nella capitale e provincia per alberi o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. A quanto riferito, altre 80 richieste sono al momento in coda.