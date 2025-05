Un giovane si tuffa nelle acque del porto di Castellammare di Stabia: salvato dalla Guardia costiera

Un giovane di circa 30 anni è stato salvato dalla Guardia costiera dopo essersi tuffato nelle acque del porto di Castellammare di Stabia (Napoli). Per cause in corso di accertamento, il giovane si è tuffato in mare dalla banchina in prossimità dell’imboccatura del porto.

Subito dopo la caduta, alcuni operatori portuali, che avevano assistito alla scena, hanno allertato la Guardia costiera che è intervenuta con un mezzo navale e con personale via terra. Il giovane è stato individuato, tratto in salvo e portato nella sede della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia per gli accertamenti. Visibilmente scosso, è stato affidato al personale paramedico alla presenza dei propri genitori.

