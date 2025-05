Un bimbo di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale: in prognosi riservata

Legnano - Il bambino, con disabilità, è corso fuori di casa dopo che la madre, che teneva in braccio il fratellino, ha aperto la porta per uscire

Un bimbo di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale della palazzina dove vive con la famiglia. È accaduto martedì mattina in un condominio popolare di via Pisacane a Legnano, in provincia di Milano. Il piccolo è stato operato d’urgenza all’ospedale di Legnano, gli è stata asportata la milza e nella caduta ha anche riportato un trauma cranico ma gli esami non hanno evidenziato emorragie cerebrali. La prognosi resta riservata ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il bambino, con disabilità, è corso fuori di casa dopo che la madre, che teneva in braccio il fratellino, ha aperto la porta per uscire. Si è quindi sporto dalla balaustra delle scale interne e ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto dal secondo piano, da un’altezza di una decina di metri. Non appena le sue condizioni si saranno stabilizzate sarà trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che dispone di un pronto soccorso pediatrico ed è specializzato nelle cure per i pazienti più piccoli.